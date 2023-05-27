В Грузии активы банковского сектора снизились в апреле

На конец апреля 2023 года общий объем активов банковского сектора Грузии составил 66,2 миллиарда лари, что примерно составляет 26,5 миллиарда долларов по текущему курсу. Уставной капитал коммерческих банков составил 9,2 миллиарда лари, сообщает Trend.

В апреле 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем совокупные активы коммерческих банков снизились на 1,1 миллиарда лари, что составляет 1,66% от общего объема активов.

Согласно данным Национального банка Грузии, на 1 мая 2023 года объем депозитов в банковском секторе составил 43,09 миллиарда лари. Это на 242,96 миллиона лари, или 0,56%, меньше, чем на начало апреля.

По данным Нацбанка, в апреле срочные вклады в банковском секторе увеличились на 367,11 миллиона лари, что составляет 2,18% роста. В то же время, вклады до востребования снизились на 610,07 лари, или 2,31%.

Эти данные указывают на изменения в структуре депозитов в банковском секторе Грузии в апреле 2023 года, с ростом срочных вкладов и снижением вкладов до востребования.

Согласно данным Национального банка Грузии, на 1 мая текущего года уровень ларизации депозитов составил 48,69%. Это на 2,21 процента больше, по сравнению с данными на 1 апреля.

Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в апреле составила 8,57%. Разбивая эту ставку на составляющие, можно отметить, что процентная ставка по депозитам в национальной валюте составила 11,41%, а по депозитам в иностранной валюте - 1,08%.

Эти данные показывают уровень ларизации депозитов в Грузии, то есть долю депозитов, выраженную в национальной валюте (лари), и указывают на средневзвешенную рыночную процентную ставку по срочным депозитам в разных валютах.

По данным Национального банка Грузии, в апреле 2023 года объем выданных коммерческими банками кредитов снизился на 100,18 миллиона лари, или на 0,22%, по сравнению с предыдущим месяцем, и на 1 мая текущего года составил 44,77 миллиарда лари.

За отчетный период объем кредитов в национальной валюте вырос на 139,19 миллиона лари, что составляет 1,12% прироста. В то же время, объем кредитов в иностранной валюте снизился на 239,38 миллиона лари, или на 1,2%.

Эти данные указывают на изменения в объеме кредитов, выданных коммерческими банками в Грузии в апреле 2023 года. В то же время, отмечается рост объема кредитов в национальной валюте и снижение объема кредитов в иностранной валюте за отчетный период.

Согласно данным Национального банка Грузии, на конец апреля 2023 года объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 7,35 миллиарда лари. Это на 0,42% меньше, чем в предыдущем месяце. Кредиты в иностранной валюте составили 12,06 миллиарда лари, что на 3,15% больше, чем в предыдущем месяце.

За апрель 2023 года объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов вырос на 0,29%, или 70,99 миллиона лари, и на 1 мая текущего года составил 24,15 миллиарда лари.

По состоянию на 1 мая текущего года коэффициент ларизации, то есть доля кредитов, выраженная в национальной валюте, от общего объема кредитов составил 55,89%. Это на 0,44 процентного пункта больше, чем на 1 апреля 2023 года.

Эти данные указывают на изменения в объеме кредитования различных секторов в Грузии. В частности, отмечается снижение объема кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте и рост кредитов в иностранной валюте, а также прирост объема кредитования сектора домохозяйств-резидентов. Также отмечается увеличение доли кредитов в национальной валюте от общего объема кредитов.