В Тбилиси заработают летние детские сады

Мэр Тбилиси Каха Каладзе объявил, что регистрация в летние детские сады города начнется 20 июня и продлится до 30 июня. Это было оглашено на заседании столичного муниципалитета, сообщает Trend.

Работа летних детских садов была приостановлена в 2020 году из-за пандемии коронавируса и с тех пор не возобновлялась. В этом году летние детские сады в Тбилиси будут функционировать в течение всего июля.

"В период пандемии летние детские сады были закрыты в связи с проблемами и вызовами, с которыми мы столкнулись тогда. В июле текущего года 45 детских садов примут около 17 тысяч воспитанников", - заявил Каха Каладзе.

Мэр Тбилиси отметил, что муниципалитет учел просьбу родителей о возобновлении работы летних детских садов. Он пояснил, что многие семьи не могут взять отпуск и покинуть город в июле, поэтому им требуется помощь детских садов.

В Тбилиси действует 180 государственных детских садов, в которые каждый год записывают около 62 тысяч детей.