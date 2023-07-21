В Грузии раскрыли транснациональную схему реализации наркотиков в особо крупном размере

БАКУ /Trend/ - По информации МВД Грузии, правоохранительные органы этой страны задержали трех человек и предъявили обвинение 19 гражданам, которые ввозили наркотики в Грузию с целью последующей продажи, передает Trend. Эти действия связываются с деятельностью транснациональной организованной преступной группы.

По версии следствия, участники преступной группы привозили различные наркотические вещества в Грузию и скрывали их в специальных укрытиях с целью последующей сбыта. В результате обысков были обнаружены также оружие и боеприпасы. Согласно данным следствия, члены организации переводили деньги в различных валютах на общую сумму нескольких миллионов долларов.

За совершение таких преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или бессрочное заключение.