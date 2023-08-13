Казахстан приступает к строительству мультимодального терминала в грузинском порту

БАКУ /Trend/ - В Потийском порту Грузии прошла церемония закладки капсулы, посвященная началу строительства мультимодального терминала под названием АО "Рoti Transterminal", передает Trend.

Этот проект представляет собой совместную инициативу грузинской и казахстанской сторон, воплощенную через создание совместного предприятия под названием "Рoti Transterminal", в котором PTC Holding из Казахстана и грузинские партнеры делят 50% акций каждый.

"С сентября 2023 года начнется активная фаза реализации проекта, а к первому кварталу 2024 года запланирован запуск в эксплуатацию", - заявил Олжас Арыкбаев, директор по развитию PTC Holding.

В данной церемонии закладки капсулы приняли участие вице-премьер и министр экономики Грузии Леван Давиташвили, а также министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Марат Карабаев и представители бизнеса из обеих стран.

Оценочная стоимость текущего этапа проекта находится в пределах 15-20 миллионов долларов США. Площадь терминала составляет 8 гектаров, и на первом этапе его мощность достигнет 80 тысяч контейнеров (эквивалент 20-футовых контейнеров) ежегодно.