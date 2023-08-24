Назван объем экспорта персиков из Грузии

Согласно информации, предоставленной пресс-службой Министерства сельского хозяйства Грузии, с 1 мая по 22 августа 2023 года страна экспортировала 20,3 тысячи тонн персиков и нектаринов на общую сумму 22,4 миллиона долларов. Средняя стоимость экспортируемых фруктов составила 1,1 доллара за килограмм, сообщает Trend.

За последние годы главным покупателем грузинских персиков и нектаринов остается Россия.

Министерство сельского хозяйства активно содействует развитию аграрной сферы и в этом контексте реализует несколько программ для поддержки фермеров. Среди них одной из самых значимых является программа "Льготный агрокредит", действующая в стране с 27 марта 2013 года. Основные цели этой программы заключаются в совершенствовании производственных процессов на различных этапах сельскохозяйственного производства, начиная с первичной добычи продукции и заканчивая переработкой и сбытом. Ей предоставляются долгосрочные и недорогие кредитные средства фермерам и предпринимателям в сельском хозяйстве.

Кроме того, с 2015 года в рамках государственной программы "Льготный агрокредит" действует и программа "Посади будущее". Ее целью является поддержка обновления и расширения плодовых садов путем финансирования приобретения фермерами саженцев. С этой целью на территории Грузии были созданы новые многолетние сады, площадью около 17,6 тысяч гектаров. Общий объем государственного финансирования данной программы превышает 133 миллиона лари (около 51,7 миллиона долларов).