Представитель ЕС посетит Грузию

БАКУ /Trend/ - Верховный представитель Европейского Союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель посетит Грузию 7-8 сентября.

Как сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

В сообщении отмечено, что будет обсуждаться вопрос членства Грузии в ЕС. Представитель ЕС будет проинформирован о последней ситуации в процессе выполнения Грузией 12 рекомендаций Еврокомиссии.

"Я верю, что у наших европейских коллег будет достаточно аргументов для того, чтобы придать нашей стране тот статус, которого она заслуживает", - сказал И. Гарибашвили.