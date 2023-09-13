Граждане Китае смогут посещать Грузию без визы

БАКУ /Trend/ - Начиная с 11 сентября 2023 года, граждане Китая и лица, постоянное проживающие в стране, могут воспользоваться льготным визовым режимом для поездок в Грузию.

Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел Грузии, передает Trend.

Согласно информации, в соответствии с новыми правилами, они могут въезжать в Грузию и находиться на ее территории до 30 дней без необходимости оформления визы. В министерстве сообщили, что эти изменения уже внесены в 225-е постановление правительства и начали действовать с указанной даты.