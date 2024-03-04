БАКУ /Trend/ - Грузия и Всемирный банк обсудили вопросы будущего сотрудничества в направлении сельского хозяйства, передает в понедельник Trend со ссылкой на министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

Обсуждения прошли между министром охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Отаром Шамугией и постоянным представителем Всемирного банка в регионе Южного Кавказа Роландой Прайс.

Стороны обсудили текущие проекты и вопросы будущего сотрудничества в направлении сельского хозяйства и охраны окружающей среды в стране при поддержке Всемирного банка.



Отар Шамугия рассказал о важности сотрудничества со Всемирным банком и обратил внимание на задачи в направлении мелиоративной инфраструктуры, землеустройства, развития сельского хозяйства в стране и результатах, уже достигнутых совместных проектах.



«Проект устойчивого сельского хозяйства, ирригации и земли Грузии», поддерживаемый Всемирным банком, играет особую роль в процессе реформирования ирригационного сектора Грузии. Я думаю, что при максимальном сотрудничестве и координации мы сможем эффективно реализовать общие цели, преодолеть трудности и добиться лучших результатов», — сказал Отар Шамугия.



Как отметила Роланда Прайс, Грузия и Всемирный банк уже много лет успешно сотрудничают, и в будущем отношения еще больше углубятся.



На встрече присутствовали заместитель министра окружающей среды и сельского хозяйства Тенгиз Насаридзе, представители соответствующих служб министерства и Всемирного банка.