БАКУ /Trend/ - Грузия и Всемирный банк обсудили вопросы будущего сотрудничества в направлении сельского хозяйства, передает в понедельник Trend со ссылкой на министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.
Обсуждения прошли между министром охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Отаром Шамугией и постоянным представителем Всемирного банка в регионе Южного Кавказа Роландой Прайс.
Стороны обсудили текущие проекты и вопросы будущего
сотрудничества в направлении сельского хозяйства и охраны
окружающей среды в стране при поддержке Всемирного банка.
Отар Шамугия рассказал о важности сотрудничества со Всемирным банком и обратил внимание на задачи в направлении мелиоративной инфраструктуры, землеустройства, развития сельского хозяйства в стране и результатах, уже достигнутых совместных проектах.
«Проект устойчивого сельского хозяйства, ирригации и земли Грузии», поддерживаемый Всемирным банком, играет особую роль в процессе реформирования ирригационного сектора Грузии. Я думаю, что при максимальном сотрудничестве и координации мы сможем эффективно реализовать общие цели, преодолеть трудности и добиться лучших результатов», — сказал Отар Шамугия.
Как отметила Роланда Прайс, Грузия и Всемирный банк уже много лет успешно сотрудничают, и в будущем отношения еще больше углубятся.
На встрече присутствовали заместитель министра окружающей среды и сельского хозяйства Тенгиз Насаридзе, представители соответствующих служб министерства и Всемирного банка.