Объем прямых зарубежных инвестиций в Грузии снизился на четверть за год

БАКУ /Trend/ - В течение 2023 года прямые иностранные инвестиции в Грузию составили 1 миллиард 600 миллионов долларов, что на 24% меньше, чем в предыдущем 2022 году, передает Trend.

Наибольший объем инвестиций был направлен в уставный капитал компаний, составивший 1,16 миллиарда долларов (увеличение на 476 миллионов долларов). Ре-инвестиции снизились до 1,27 миллиарда долларов (уменьшение на 99 миллионов долларов), а долговые обязательства (торговые обязательства и кредиты) уменьшились на 857 миллионов долларов.

Сектор финансовой и страховой деятельности привлек наибольшее внимание инвесторов, с притоком 630,1 миллиона долларов, что составляет 39,5% от общего объема инвестиций. На втором месте оказалась обрабатывающая промышленность ($291,7 миллиона), а на третьем — транспортный сектор ($138,2 миллиона).

Рейтинг стран-крупнейших инвесторов в Грузии в 2023 году:

- Великобритания: $392 (-10%);

- Нидерланды: $361 (+84%);

- Турция: $169 (+206%);

- США: $154 (-13%);

- Россия: $88 (-19%);

- Мальта: $80 (+105%);

- Азербайджан: $54 (+3053%);

- Китай: $47 (+8%);

- Япония: $46 (-22%);

- Казахстан: $43 (+33%).