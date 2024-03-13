БАКУ/Trend/ - APM Terminals реализует проект новой портовой инфраструктуры в Поти, передает в среду Trend со ссылкой на компанию.

Как отмечается, новая инфраструктура будет способствовать росту международной торговли через транзитный коридор Грузии, что сыграет важную роль в развитии экономики страны и Среднего коридора.



В компании отметили, что проект расширения северной части порта будет реализовываться с привлечением прямых иностранных инвестиций на сумму более 200 миллионов долларов США.

"После завершения проекта расширенный порт сможет принимать и обрабатывать суда с осадкой до 13,5 метров — самые крупные суда, которые могут заходить в Черное море", — отмечается в информации, распространенной APM Terminals.



Отметим, что APM Terminals — компания-член группы Maersk со штаб-квартирой в Гааге (Нидерланды). Компания управляет 62 портовыми инфраструктурами и терминалами в 35 странах мира. С 2011 года APM Terminals управляет морским портом Поти через свою дочернюю компанию АО "Корпорация морского порта Поти".

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