Грузия получила второй спасательный вертолет, доставленный из Германии

БАКУ /Trend/ - Пограничная полиция МВД Грузии получила второй спасательный вертолет H145 от компании Airbus Helicopters, сообщила пресс-служба министерства, передает Trend.

Согласно информации, вертолет, доставленный из Германии, оснащен разнообразным спасательным оборудованием и средствами для тушения пожаров. Он обладает возможностью проводить операции на большой высоте.

Отмечается, что в декабре 2022 года МВД Грузии объявило о приобретении трех многоцелевых вертолетов H145 у Airbus Helicopters на общую сумму около 26,5 миллиона евро.