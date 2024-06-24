Отмечен рост импорта сжиженного газа из России в Грузию

БАКУ /Trend/ - Объем поставок сжиженного газа из России в Грузию в мае этого года увеличился в 1,8 раза по сравнению с маем 2023 года, сообщил Союз импортеров нефтепродуктов Грузии, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Согласно информации, в мае было импортировано 7,45 тыс. тонн сжиженного газа, что на 3,47 тыс. тонн (или 87,2%) больше, чем в аналогичный период прошлого года. Из всего объема импорта 99,9% (7,44 тыс. тонн) поступило из России.

Кроме того, по данным организации, импорт нефтяного битума в мае увеличился на 22% по сравнению с маем 2023 года и составил 18,3 тыс. тонн. Основной объем битума поступил из Ирака (74,3%), на втором месте – Россия (12%).