Ученые рассказали, какие продукты помогают предотвратить рак

11 января 2018 18:19 (UTC+04:00)

Ученые из британского Института Бабрахама выяснили, что диета, состоящая из продуктов с высоким содержанием пищевых волокон, может значительно снизить шансы заболевания колоректальным раком, передают РИА Новости со ссылкой на портал ScienceDaily.

Британские исследователи обнаружили, что ДНК в эпителиальных тканях толстой кишки содержит высокий уровень гистонов, отвечающих за "включение" и "выключение" генов, то есть за их активность. Немаловажную роль при этом играют короткоцепочечные жирные кислоты (КЖК). КЖК повышают уровень таких гистонов и уменьшают количество белка HDAC2, содержание которого ученые связывают с вероятностью возникновения рака. КЖК и гистоны положительно влияют на способность организма бороться с инфекциями и его устойчивость к онкологическим заболеваниям.

КЖК производятся организмом в процессе ферментирования пищевых волокон, которыми богаты овощи, фрукты, крупы. Диета с высоким содержанием клетчатки способствует активной выработке КЖК, что, в свою очередь, важно для предотвращения рака.

"Короткоцепочечные жирные кислоты - основной источник энергии для клеток в кишечнике, но мы также выяснили, что они влияют на гистоны в геноме", - говорит один из авторов исследования Рейчел Феллоус.

Сотрудники Института Бабрахама отмечают, что выявление в процессе исследования новой роли белка HDAC2, связанного с риском возникновения колоректального рака, "в дальнейшем ставит цель создать новый лекарственный препарат".

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