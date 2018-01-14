Страны Африки в ООН осудили заявление Трампа о "странах-гадюшниках"

Послы африканских стран в ООН осудили замечания президента США Дональда Трампа, назвав их "возмутительными" и "расистскими", и потребовали от американского лидера извинений, передает РИА Новости.



Скандал разразился после того, как СМИ сообщили, что на совещании по иммиграции с сенаторами Трамп назвал страны третьего мира "гадюшником" (shithole, вариант перевода — "вонючая дыра"). В частности, он якобы упомянул Гаити, Сальвадор, ряд африканских государств.

Как говорится в заявлении миссии Африканского союза, имеющей статус наблюдателя при организации, "африканская группа послов в ООН крайне шокирована и жестко осуждает возмутительные, расистские и ксенофобские замечания, приписываемые президенту США средствами массовой информации", а также "требует отказа (от этих слов — ред.) и извинений".

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