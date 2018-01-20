WhatsApp запустил версию мессенджера для деловых переписок

20 января 2018 15:33 (UTC+04:00)

На платформе Android запущено бесплатное приложение WhatsApp Business. Об этом сообщается в блоге разработчиков мессенджера, передает РИА Новости.

Главное отличие новинки от стандартной версии WhatsApp заключается в возможности создавать бизнес-профили. В аккаунте предприниматели могут указать отрасль, в которой работает их компания, перечень оказываемых услуг, адреса и контакты.

Для верификации профиля указанный в нем номер телефона должен совпадать с номером компании, отмечается в релизе.

Пока приложение доступно только для пользователей из Италии, Мексики, Англии и США, однако разработчики обещают расширить географию мессенджера в ближайшие недели.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Новый вирус-шпион крадет сообщения из WhatsApp и записывает разговоры
ИКТ 17 января 13:18
Специалисты нашли способ внедриться в чужие переписки в WhatsApp
В мире 11 января 18:34
В WhatsApp появятся "истории" из Instagram
ИКТ 4 января 18:31
WhatsApp прекратит работу на некоторых смартфонах в 2018 году
ИКТ 27 декабря 2017 15:19
Азербайджанский бизнес будет использовать возможности искусственного интеллекта
ИКТ 7 июня 2017 14:44
Работа WhatsApp практически восстановилась после сбоя
Другие страны 4 мая 2017 05:40
Миллионы пользователей останутся без WhatsApp
ИКТ 2 января 2017 11:18
Потребление голосового трафика в телефонной сети Азербайджана сократилось
ИКТ 26 октября 2016 15:46
Чиновников уволят за использование WhatsApp, Viber и Telegram
Россия 30 сентября 2016 02:00
Еврокомиссия усилит контроль за WhatsApp и Skype
Европа 15 августа 2016 15:01
Nar-CityNet представил клиентское обслуживание по WhatsApp
ИКТ 5 августа 2016 14:06
WhatsApp выпустил приложение для компьютеров
ИКТ 11 мая 2016 16:12
Суд в Бразилии вновь постановил заблокировать работу WhatsApp в стране
Другие страны 2 мая 2016 21:29
Названа причина, тормозящая запуск звонков WhatsApp в мобильных сетях Азербайджана
ИКТ 7 марта 2016 15:45
WhatsApp перестанет взимать ежегодную плату за подписку
Другие страны 18 января 2016 16:49
В Азербайджане снизят стоимость мобильного трафика Facebook и WhatsApp
ИКТ 21 декабря 2015 15:15
Сотовый оператор Азербайджана не видит необходимости в регулировании деятельности WhatsApp
ИКТ 13 ноября 2015 16:07
В Азербайджане появятся собственная соцсеть и интернет-мессенджер
ИКТ 21 сентября 2015 19:36