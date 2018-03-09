В Microsoft пресекли попытку кибератаки на почти 300 тыс. компьютеров пользователей из РФ

9 марта 2018 19:00 (UTC+04:00)

Компании Microsoft удалось предотвратить массовую кибератаку на компьютеры почти 400 тыс., включая около 292 тыс. российских, пользователей операционной системой Windows. Об этом в среду сообщается в блоге компании, передает ТАСС.

По ее данным, 6 марта антивирус операционной системы Windows - Windows Defender Antivirus - заблокировал более 80 тыс. троянов (разновидность вредоносной программы, проникающей в компьютер под видом легального программного обеспечения, в отличие от вирусов и червей, которые распространяются самопроизвольно - прим. ТАСС). Обнаружить их удалось благодаря способности антивируса к поведенческому анализу и возможностям машинного обучения. Выяснилось, что зафиксированный вирус пытался завладеть компьютерными системами и адаптировать их для добычи криптовалюты Electroneum.

Помимо пользователей из России, вирус также мог навредить компьютерам жителей Турции и Украины.

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Azernews Newspaper
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