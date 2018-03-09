Гуманитарный конвой вернулся из Восточной Гуты

Конвой международных гуманитарных организаций вернулся из Восточной Гуты к пункту пропуска Эль-Вафидин. Об этом сообщил в пятницу журналистам представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин, передает ТАСС.

"Акция прошла успешно. Центр по примирению враждующих сторон обеспечил безопасный проход колонны, вся она в полном составе благополучно вернулась на пункт пропуска в населенном пункте Эль-Вафидин", - сказал он.

Представитель ООН Мухаммад Джалах, координировавший мероприятие, отказался общаться с российскими журналистами, но на вопрос о том, прошла ли акция без происшествий, кивнул.

При этом он не стал отвечать на вопрос, велись ли с боевиками переговоры о выходе мирных жителей из Восточной Гуты.

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