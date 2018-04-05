В ООН оценили ущерб от терактов за год

5 апреля 2018 19:18 (UTC+04:00)

В 2017 году было совершено 11 тысяч терактов, погибли 25 тысяч человек, экономический ущерб от террористических атак превысил 90 миллиардов долларов, заявил в четверг замгенсека ООН, директор управления организации по контртерроризму Владимир Воронков, передает РИА Новости.

"В 2017 году было совершено 11 тысяч терактов… в результате погибли 25 тысяч человек, ранено 33 тысячи человек… Потери от терроризма составляют более 90 миллиардов долларов. То есть это серьезная глобальная угроза", - заявил Воронков журналистам.

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