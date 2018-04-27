Россия должна помогать де Мистуре ради стабильности на Ближнем Востоке - глава Пентагона

России нужно помогать спецпосланнику генерального секретаря ООН по Сирии Стаффану де Мистуре, если она хочет стабильности на Ближнем Востоке. С такими словами выступил в четверг глава Пентагона Джеймс Мэттис перед встречей с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом, передает ТАСС.

"Нам всем нужно поддерживать Женевский процесс и прийти к дипломатическому решению [сирийского кризиса]. И Стаффан де Мистура пытается, и России нужно помочь ему, если она хочет найти пути продвижения вперед к более стабильному Ближнему Востоку", - сказал американский министр.

Он также назвал "трагедией все, что было сделано для продолжения боевых действий в Сирии".

Де Мистура заявил ранее в четверг, что, по его мнению, инициативы по сирийскому урегулированию под эгидой России, включая переговорный процесс в Астане и проведение Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, себя исчерпали и что теперь пришло время дипломатии высокого уровня с участием не только гарантов астанинского процесса, но и других стран.

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