В Японии из-за жары погибли три человека за неделю

10 июля 2018 07:42 (UTC+04:00)

Три человека погибли, 2722 человека направлены в больницы из-за жары за неделю с 2 по 8 июля, такие данные обнародовала служба пожарной охраны Японии, на которую возложены и функции скорой помощи.

По сравнению с предыдущей неделей число госпитализированных несколько сократилось. Это может быть связано с обрушившимися на значительную часть страны ливнями.

Однако сейчас в стране вновь установилась жаркая погода, что в сочетании с высокой влажностью может привести к новому всплеску пострадавших от теплового удара.

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