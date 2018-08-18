Найден способ диагностировать смертельно опасную болезнь на ранней стадии

18 августа 2018 09:23 (UTC+04:00)

Ученые из Южной Кореи выявили способ раннего обнаружения болезни Паркинсона по изменениям в сетчатке глаз, результаты исследования публикует издание News Medical со ссылкой на журнал Neurology, передает РИА Новости.

Согласно выводам ученых, на ранней стадии развития смертельно опасного заболевания из-за гибели клеток головного мозга происходит истончение сетчатки глаз.

По словам автора исследования, доктора Сеульского национального университета Джи-Янг Ли, это взаимосвязь была выявлена впервые в истории медицины. Она добавила, что это открытие может позволить диагностировать болезнь Паркинсона обычным сканированием глаз.

В эксперименте приняли участие 49 человек пожилого возраста, у которых ранее нашли это заболевание, но которые еще не начинали лечение. Полученные данные сравнивались с результатом обследования 54 пожилых людей, у которых симптомов болезни никогда не наблюдалось.

Исследователи отмечают, что для подтверждения полученных результатов необходимы дальнейшие эксперименты большего масштаба.

Ранее сообщалось, что японские ученые из университета Киото с 1 августа начнут первые в мире клинические испытания на людях по созданию и пересадке нервных клеток из искусственных многофункциональных стволовых клеток для лечения болезни Паркинсона.

Болезнь Паркинсона, которая до сих пор не поддавалась лечению, приводит к потере подвижности из-за сокращения количества нервных клеток и недостатка вырабатываемого ими дофамина. Недостаток этого вещества в организме приводит к повышенной инертности и замедлению когнитивных процессов.

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