Xiaomi выпустила свой самый дешевый ноутбук

20 сентября 2018 20:35 (UTC+04:00)

Компания Xiaomi анонсировала выпуск своего самого дешевого ноутбука - Xiaomi Notebook Youth Edition, передает РИА Новости со ссылкой на Gizchina.

Стоимость ноутбука составит 670 долларов.

Модель получит дисплей диагональю 15,6 дюйма с разрешением FullHD и процессор Intel Core i5.Объем оперативной памяти составит 8 Гб. Также ноутбук будет оснащен видеокартой GeForce MX110.

Помимо этого, в Xiaomi Notebook Youth Edition будут встроены 3,5-мм разъем для наушников, гигабитный Ethernet, порт HDMI, один разъем USB 2.0 и два - USB 3.0.

В прошлом месяце Xiaomi представила самый дешевый флагманский смартфон Pocophone, стоимость которого будет начинаться от 300 долларов.

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