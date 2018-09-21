Иммунотерапия ВИЧ прошла первую фазу клинических испытаний

Иммунные клетки с модифицированной ДНК успешно прижились в организме ВИЧ-инфицированных и начали бороться с инфекцией, не вызвав побочных эффектов. Об этом пишут американские молекулярные биологи, опубликовавшие статью в журнале Molecular Therapy, передает РИА Новости.

"Наша главная цель – "научить" тело самостоятельно бороться с ВИЧ-инфекцией. Мы доказали, что редактирование ДНК иммунных клеток не несет опасности для организма пациента. Данные, полученные в ходе первой фазы клинических испытаний, помогут нам улучшить ВИЧ-иммунотерапию", - заявил Дэвид Марголис (David Margolis) из университета Северной Каролины в городе Чапел-Хилл (США).

Вирус иммунодефицита проникает в клетки человека при помощи набора из нескольких белков на поверхности его оболочки. Их структура и устройство защищающего их "щита" из углеводородов меняется с каждым новым поколением ВИЧ, что вынуждает иммунную систему вырабатывать новый набор антител. В подавляющем числе случаев вирус становится победителем в этой "гонке вооружений", и эта же особенность мешает ученым создать вакцину или прививку от ВИЧ.

Как объясняют иммунологи, через 3-4 года после заражения ВИЧ иммунная система человека часто начинает синтезировать так называемые антитела широкого профиля действия (bnAbs), способные нейтрализовать сразу несколько разновидностей вируса. Это мало в чем помогает организму, так как вирус к этому времени уже успеет глубоко проникнуть во все ткани тела и перейти в хроническую стадию, а иммунная система необратимо ослабеет.

Соответственно, как отмечает Марголис, эту проблему можно преодолеть, если "надрессировать" иммунные клетки производить подобные антитела намного раньше, чем наступит истощение иммунитета, и превентивно ввести их в организм в больших количествах.

Год назад биологи из университета Пенсильвании провели первый подобный эксперимент, модифицировав ДНК этих телец таким образом, что они начали производить антитела, делающие частицы ВИЧ "видимыми" для иммунной системы.

Успешное завершение опытов на животных открыло дорогу для проведения клинических испытаний на добровольцах, зараженных ВИЧ и постоянно принимавших антиретровирусные препараты. На первом этапе этих опытов ученые проверили, как попадание иммунных клеток с модифицированной ДНК повлияет на их самочувствие и здоровье.

Собрав группу из семи добровольцев, ученые выловили "взрослые" Т-клетки из проб крови, отобрали самые активные из них, "натравив" их на обрывки оболочек ВИЧ, после чего они модифицировали их ДНК и размножили их. Получив достаточное количество телец, биологи ввели их обратно в кровь пациентов и начали наблюдения за изменениями в их состоянии.

Как показали эти опыты клонированные Т-клетки успешно прижились в организме больных, не вызвав при этом тяжелых воспалений и других опасных побочных эффектов. Так как все участники опытов не прекращали приема антиретровирусных препаратов, иммуннотерапия не сильно изменила количество вирусных частиц в их организме.

Тем не менее, опыты на образцах их крови показали, что иммунные клетки добровольцев начали намного активнее бороться с вирусом, захватывая и уничтожая его частицы и убивая "зараженные" клетки, покрытые напылением из оболочек ВИЧ.

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