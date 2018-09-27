Главы МИД РФ, Ирана и Турции высказались за ускорение работы по конституции Сирии

27 сентября 2018 05:18 (UTC+04:00)

Министры иностранных дел России, Ирана и Турции - Сергей Лавров, Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу - в ходе встречи на полях Генассамблеи ООН подчеркнули важность ускорения работы по запуску сирийского конституционного комитета. Об этом, как передает ТАСС, сообщили журналистам в МИД РФ.

"Вновь подчеркнута нацеленность на ускорение усилий по формированию и запуску конституционного комитета в Женеве на основе решений Конгресса сирийского национального диалога и резолюции СБ ООН 2254, что позволит сирийцам самим определить свое будущее", - отметили в министерстве.

Договоренность о формировании конституционного комитета была достигнута по результатам состоявшегося 30 января в Сочи Конгресса сирийского национального диалога. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура планирует провести в ближайшее время в Женеве заседание комитета, в который войдут делегаты от правительства в Дамаске, оппозиции и группы независимых политиков. Члены комитета должны разработать рекомендации по изменению конституции республики, после этого в Сирии будут проведены всеобщие выборы под эгидой ООН.

Эмиссар ООН высказался за то, чтобы будущий консультативный орган включал не более 50 человек.

Также главы МИД отметили важность российско-турецких договоренностей по Идлибу, которые позволят защитить мирное население при продолжении борьбы с терроризмом, сообщили в министерстве.

"Состоялось подробное обсуждение ситуации "на земле", в первую очередь в идлибской зоне деэскалации, а также перспективы запуска подлинного устойчивого процесса политического урегулирования сирийского кризиса", - информировали в российском дипведомстве.

"Участники встречи дали высокую оценку достигнутым в Сочи 17 сентября договоренностям по стабилизации обстановки в Идлибе, которые позволяют защитить мирное гражданское население при продолжении бескомпромиссной борьбы с террористами", - отметили в министерстве.

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