Министерское заседание ОПЕК перенесено

1 октября 2018 14:33 (UTC+04:00)

Очередное министерское заседание ОПЕК перенесено с 3 на 6 декабря, как и прежде оно пройдет в столице Австрии, Вене. Об этом говорится в сообщении организации, сообщает в понедельник ПРАЙМ.

Ранее уже сообщалось о переносе этой встречи. Кроме того, отмечалось, что министерское заседание всех стран-участниц соглашения ОПЕК+ также перенесено — с 4 на 7 декабря.

"Сообщаем вам, что 175-ая очередная встреча ОПЕК теперь пройдет в Вене, Австрии, 6 декабря 2018 года, а не 3 декабря 2018 года, как сообщалось ранее", — говорится в сообщении.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47 процентов. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки.

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