МОК: Эрзуруму не хватает опыта проведения зимних соревнований, чтобы принять ОИ-2026

4 октября 2018 23:44 (UTC+04:00)

Международный олимпийский комитет (МОК) исключил Эрзурум из числа кандидатов на проведение Олимпийских игр 2026 года, поскольку у турецкого города отсутствует ряд ключевых инфраструктурных объектов и опыт проведения соревнований по зимним видам спорта. Об этом, как передает ТАСС, на пресс-конференции заявил вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Хуан Антонио Самаранч - младший, который возглавлял рабочую группу по определению кандидатов на проведение соревнований.

По итогам заседания исполкома МОК, которое завершилось в четверг в Буэнос-Айресе, было объявлено, что кандидатами на проведение Игр-2026 остались канадский Калгари, итальянские Милан и Кортина-д'Ампеццо и шведский Стокгольм.

"Мы оценили уровень инвестиций, необходимый для основных инфраструктурных объектов в Эрзуруме, который касается размещения, транспорта, энергообеспечения, телекоммуникации. И он оказался очень-очень большим", - сказал Самаранч.

"Кроме того, сыграл свою роль опыт проведения соревнований по зимним видам спорта. У них этого опыта не так много. Для начала им необходимо начать проводить там международные соревнования по зимним видам спорта, продолжать учиться, продолжать инвестировать. Возможно, начать с юношеских Олимпийских игр", - добавил он.

Эрзурум в 2017 году являлся столицей европейского юношеского Олимпийского фестиваля.

Калгари принимал Олимпийские игры в 1988 году, Кортина- д'Ампеццо - в 1956 году, Стокгольм - в 1912 году.

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