NASA заявило, что работает с партнерами из РФ для прояснения ситуации с аварией "Союза"

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заявило, что работает с российским партнерами для получения большей информации об аварии ракеты "Союз-ФГ" во время запуска с космодрома Байконур в Казахстане. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальной странице NASA в Twitter, передает в четверг ТАСС.

"Команды агентства работает с российскими партнерами, чтобы получить больше информации о проблеме с носителем во время сегодняшнего запуска", - указывается в сообщении.

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" стартовала 11 октября с первой стартовой площадки Байконура ("Гагаринский старт"), пуск был выполнен в 11:40 мск. На борту корабля, направившегося к Международной космической станции (МКС), находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин (командир "Союза МС-10") и астронавт NASA Ник Хейг.

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