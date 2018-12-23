"Реал" в третий раз подряд выиграл клубный чемпионат мира по футболу

Испанский "Реал" со счетом 4:1 одержал победу над клубом "Аль-Айн" из ОАЭ и занял первое место на клубном чемпионате мира по футболу, который проходит в Объединенных Арабских Эмиратах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей голами отметились Лука Модрич (14-я минута), Маркос Льоренте (60), Серхио Рамос (79), полузащитник "Аль-Айна" Яхья Надер отправил мяч в свои ворота (91, автогол). У проигравших отличился Цукаса Сиотани (86).

Ранее в матче за третье место аргентинский "Ривер Плейт" победил японскую "Касиму" со счетом 4:0.

"Реал" участвовал в клубном чемпионате мира в пятый раз, на счету клуба четыре победы (2014, 2016, 2017, 2018) и одно четвертое место (2000). Команда из ОАЭ попала на турнир впервые.

Клубный чемпионат мира проводится с 2000 года, когда Международная федерация футбола решила организовать собственный турнир вместо матчей за Межконтинентальный кубок, который с 1960 года разыгрывали сильнейшие клубы Европы и Южной Америки. В чемпионате принимают участие сильнейшие клубы шести континентальных федераций и одна команда, получившая специальное приглашение от организаторов.

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