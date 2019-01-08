Организаторы представили логотип конкурса "Евровидение-2019"

Во вторник стало известно, как выглядит официальный логотип международного песенного конкурса "Евровидение", который пройдет с 14 по 18 мая 2019 года в Тель-Авиве, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Вдохновленные лозунгом мероприятия "Евровидение-2019" Dare to Dream (Позволь себе мечтать), Европейский вещательный союз (EBU) и израильская телерадиовещательная корпорация "Кан" рады представить дизайн мероприятия этого года: три треугольника, которые сияют вместе, как Золотая Звезда", - говорится в сообщении на официальном сайте "Евровидения".

"Треугольник, одна из древнейших форм в мире, является краеугольным символом, который повсеместно встречается в искусстве, музыке, космологии, представляя связь творчества и природы. Когда треугольники соединяются и объединяются, они становятся новым единым целым, отражающим бесконечное звездное небо, как звезды будущего, которые соберутся вместе в Тель-Авиве на песенный конкурс "Евровидение" 2019 года", - объяснили значение логотипа его создатели.

Похожий дизайн будет отображен и в оформлении главной сцены "Евровидения 2019", которая будет установлена в Выставочном центре Тель-Авива, говорят хозяева международного конкурса нынешнего года.

Сообщается, что продажа билетов на "Евровидение-2019" начнется в конце января.

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