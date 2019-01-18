Генсек ООН призвал Россию и США продолжить переговоры по ДРСМД для сохранения договора

18 января 2019 22:51 (UTC+04:00)

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и США продолжить переговоры по сохранению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наша позиция ясна, считаем очень важным сохранение ДРСМД, - сказал он в пятницу на пресс-конференции. - Понимаем, что существуют некоторые вопросы, которые нужно решить, для этого все еще остается время, поэтому мы активно призываем стороны продолжить переговоры для сохранения договора".

Генсек также отметил, что Москва и Вашингтон должны своевременно провести переговоры о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок действия которого истекает в феврале 2021 года.

"Есть еще один очень важный договор - New START [СНВ-3]. Я думаю, очень важно, чтобы Россия и США вовремя провели консультации, чтобы убедиться, что действие этого договора будет продлено. Очень важно, чтобы существующая архитектура ядерного разоружения была сохранена и по возможности улучшена", - сказал Гутерриш.

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