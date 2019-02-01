Сбой произошел в работе YouTube

1 февраля 2019 06:52 (UTC+04:00)

Пользователи онлайн-видеохостинга YouTube по всему миру сообщают о сбое в работе сервиса в пятницу, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сообщения о сбое начали поступать около 05:38 (GMT+4). Чаще всего пользователи сервиса жалуются на проблемы с трансляцией видео (59%), 28% - на некорректную работу сайта, еще 11% не могут войти в свои аккаунты.

Проблемы в работе сервиса наблюдаются по всему миру, в том числе в России, США, Украине, Германии, Франции, Великобритании, Японии и Бразилии.

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