Иранские ВМС отразили атаку пиратов на нефтяной танкер

Военно-морские силы Ирана отразили атаку пиратов, напавших на иранский нефтяной танкер в Баб-эль-Мандебском проливе. Об этом сообщается в заявлении на официальном сайте армии ИРИ, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Утром предыдущего дня нефтяной танкер, который был атакован 11 пиратскими лодками в Баб-эль-Мандебском проливе, благодаря своевременным действиям 60-й флотилии ВМС, был спасен от пиратов", - говорится в заявлении, опубликованном в пятницу.

Армия ИРИ также сообщила, что на борту танкера находилось более 150 тысяч тонн нефти.

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