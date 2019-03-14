Стало известно сколько заработает боксер Уайлдер за следующие три боя

Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер получит $100 млн за следующие три поединка по новому контракту со стриминговой платформой DAZN. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила "Газета.Ru" со ссылкой

"Вчера контракт DAZN с Уайлдером был окончательно согласован. $100 млн за три поединка согласно нашим источникам. Менеджер бойца Шелли Финкель подтвердил сумму, которая будет распределена следующим образом - $20 млн за бой с Домиником Бризилом и по $40 млн за два боя с Энтони Джошуа", - написал журналист британского телеканала Fox Sports Майк Коппингер на Twitter.

33-летний Уайлдер не знает поражений на профессиональном ринге, в активе американца 40 побед (39 нокаутом) и одна ничья. Последний бой Уайлдер провел в декабре минувшего года, защитив титул чемпиона мира по версии WBC. 12-раундовый поединок, прошедший в Лос- Анджелесе, против британца Тайсона Фьюри он завершил вничью.

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