Как социальные сети заставляют людей делать то, что они не планировали

Ежедневно в фейсбуке публикуют свыше четырех миллиардов сообщений, в твиттере — порядка пятисот миллионов. Причем больше половины — это репосты. Так люди делятся интересной, с их точки зрения, информацией. Почему одни сообщения распространяются с невероятной скоростью, а другие остаются практически незамеченными, как репосты влияют на поведение человека — в материале РИА Новости, передает Trend.

Борьба за ценности

Исследователи из Университета Пенсильвании заинтересовались, что побуждает человека делать репост. Для этого они попросили 80 человек в течение нескольких часов читать заметки с сайта газеты The New York Times и решать, будут они ими делиться на своей странице в фейсбуке или нет. Все это время с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии нейробиологи следили за активностью мозга испытуемых.

Если участник эксперимента хотел расшарить сообщение (от английского to share — передавать дальше, делиться), в его мозге активизировались сразу несколько областей — медиальная префронтальная кора, кора задней части поясной извилины, предклинье, височно-теменной узел и правая верхняя височная борозда. Эти участки связаны с регуляцией социального поведения и прогнозированием последствий текущих действий как с точки зрения индивидуальных ценностей, так и общественных установок.

Результаты опыта говорили о том, что картина мозговой активности лучше предсказывает вирусность той или иной статьи, чем осознанное намерение поделиться ею. Исследователи сравнили список заметок, которые участники эксперимента хотели бы опубликовать на своей странице, с реальными репостами в социальных сетях. Самыми популярными в фейсбуке оказались те статьи, чтение которых вызывало наибольшее усиление активности в "ценностных" зонах мозга добровольцев. А вот заявленное на словах желание поделиться заметкой не всегда означало, что статья станет популярной.

Репостнуть и забыть

Согласно работе китайских ученых, излишнее увлечение репостами может негативно сказаться на памяти и способностях к обучению. К такому выводу пришли исследователи, заставив 80 студентов Пекинского университета читать сообщения из социальной сети Weibo — китайского аналога Twitter. Часть испытуемых могли поделиться постами, другие выступали только в роли читателей.

Затем участникам эксперимента дали тест с вопросами о содержании прочитанного. У тех, кто активно репостил заинтересовавшие их сообщения, результаты были примерно в два раза хуже, чем у добровольцев, не имевших такой возможности. Хуже всего студенты запоминали ту информацию, которой они поделились в социальных сетях.

Спустя некоторое время эксперимент повторили, немного усложнив его. После работы с сообщениями из Weibo испытуемым предложили прочитать статью из научно-популярного журнала New Scientist и пройти тест на понимание этой заметки. И опять более высокие результаты были у тех, кто не делился записями в социальных сетях.

Ученые объясняют полученные данные тем, что любители репостов испытывают когнитивную перегрузку: решение о том, делиться информацией или нет, требует некоторых усилий. Это мешает понимать смысл прочитанных сообщений и в целом ухудшает сам процесс обучения.

Выводы китайских ученых косвенно подтверждает работа их коллег из США и Нидерландов. Проанализировав успеваемость 219 студентов американских университетов, они выяснили, что оценки тех, кто во время подготовки к экзаменам пользовался соцсетями, в среднем на 20 процентов ниже, чем у их товарищей, полностью посвятивших себя образовательному процессу.

Искажение реальности

Согласно данным ученых из Колумбийского университета, 72 процента студентов колледжей доверяют ссылкам и сообщениям, полученным от друзей. В том числе они готовы принять на веру и откровенно ложную информацию, если она приходит от кого-то из сетевых контактов.

Большинство пользователей, как правило, расшаривают сообщения от друзей, а от тех, кто придерживается противоположных взглядов, отписываются. Вот почему откровенные фейки, например, о вреде прививок, распространяются среди сетевых единомышленников с молниеносной скоростью. Человек оказывается в своеобразном информационном пузыре, что может серьезно влиять на то, как он воспринимает реальность.

Наиболее уязвимы в этом отношении люди преклонного возраста. Как обнаружили исследователи из Нью-Йоркского и Принстонского университетов, среди пользователей фейсбука старше 65 лет 11 процентов репостят ложную информацию, в то время как среди 18-29-летних таких только три процента.

На позитиве

Позитивные посты вызывают у пользователей больший отклик, чем негативные, выяснили ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Они проанализировали больше миллиарда обновлений статусов среди ста миллионов пользователей фейсбука и обнаружили, что каждый новый негативный пост в среднем порождает 1,29 обновления статуса у друзей первоисточника, а позитивное сообщение — 1,75 обновления.

Активность в социальных сетях связана и с продолжительностью жизни. Наблюдения за 12 миллионами американцев показали, что у пользователей фейсбука риск преждевременной смерти ниже на 12 процентов по сравнению с теми, кто в этой соцсети не состоит. В то же время люди с развитыми социальными контактами, независимо от онлайн-активности, живут дольше тех, кто одинок или чье общение ограничено только интернетом.

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