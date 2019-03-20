Зонд НАСА раскрыл секрет рождения и родину "астероида судного дня"

Самый опасный околоземный астероид Бенну возник внутри главного пояса астероидов относительно недавно, около 100 миллионов лет назад, в результате мощного "космического ДТП", раздробившего на части несколько еще более крупных объектов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, пишут участники научной команды зонда OSIRIS-REx в серии статей в журнале Nature.

"Первые спектроскопические данные показывают, что Бенну действительно содержит первичную материю Солнечной системы и что ее возврат на Землю поможет нам понять, как вода появилась на Земле и какую роль она играла в эволюции Солнечной системы. Пока все говорит о том, что астероиды действительно могли "завезти" ее на нашу планету", — пишут Данте Лауретта (Dante Lauretta), руководитель миссии, и его коллеги.

В начале сентября 2016 года специалисты НАСА успешно вывели на околоземную орбиту зонд OSIRIS-REx, главная цель которого – сближение и забор грунта с поверхности астероида Бенну (1999 RQ36). Он успешно достиг этого небесного тела в начале декабря и передал на Землю первые фотографии "астероида судного дня".

Он оказался очень похож по форме и окраске на еще одно небесное тело, астероид Рюгю, который сейчас изучается японской миссией "Хаябуса-2". В ближайшие шесть месяцев OSIRIS-REx будет составлять карту поверхности Бенну, после чего ученые выберут место, откуда будет взят образец вещества массой около 60 грамм.

В отличие от Рюгю, где японский зонд "Хаябуса-2" не нашел воды, датчики OSIRIS-REx зафиксировали большие количества следов ее присутствия в породах "астероида судного дня". По текущим оценкам ученых, материя Бенну содержит в себе рекордное количество минералов, возникших под действием жидкой воды или других форм влаги.

Помимо воды, ученые нашли намеки на то, что недра Бенну устроены крайне хаотичным образом и содержат в себе большое число пустот и особо плотных зон. Это говорит о том, что "астероид судного дня" возник из осколков других крупных небесных тел, живших в главном поясе астероидов и столкнувшихся в относительно недавнем прошлом.

Судя по числу кратеров на его поверхности, Лауретта и его коллеги предполагают, что это произошло примерно 100-1000 миллионов лет назад. В свою очередь, необычная форма астероида, похожего на угловатую юлу или гигантский кубик сахара, возникла по одному из двух еще более экзотических сценариев.

С одной стороны, в прошлом Бенну мог обладать небольшим "спутником", который он разорвал на части, что привело к формированию "горба" на его экваторе. С другой стороны, он мог приобрести кубическую форму благодаря тому, что часть его внутренних пустот обрушилась, а поверхность – сильно просела или просто деформировалась.

Что еще интересно, ученые измерили скорость вращения Бенну и обнаружили, что она достаточно быстро растет. По их оценкам, она должна была удвоиться за последние 1,5 миллиона лет. Подобное ускорение вращения "астероида судного дня", как предполагают исследователи, началось относительно недавно, так как за 100 миллионов лет жизни он бы разогнался до таких значений, что стал бы нестабильным.

Это, по всей видимости, означает, что орбита Бенну могла сильно меняться в недавнем прошлом, или же форма астероида была совсем другой в прошлые эпохи его жизни. Как это повлияет на его будущее и на состояние его запасов "первичной материи" Солнечной системы, предсказать достаточно сложно.

Пока, как отмечают Лауретта и его коллеги, ученым не удалось найти следы органики на поверхности "астероида судного дня" и понять, откуда берется загадочная пыль в его ближайших окрестностях. Оба этих вопроса, как надеются планетологи, будут решены после сближения и забора материи с его поверхности.

По их текущим планам, эта процедура состоится в июле следующего года, однако уже сейчас специалисты НАСА, памятуя о проблемах "Хаябусы-2", выбрали четыре наиболее интересных и безопасных точки для забора образцов на экваторе и в приполярных регионах Бенну.

В ближайшее время OSIRIS-REx совершит несколько "нырков" в сторону этих точек и детально изучит их структуру для выбора основного и резервного места для посадки. Если эта процедура пройдет успешно и ей не помешают булыжники, усеивающие поверхность Бенну, зонд запустит капсулу с первичной материей Солнечной системы в сторону Земли. Она совершит посадку на территории штата Юта в конце сентября 2023 года.

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