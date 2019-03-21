Эксперты составят медкарты каждого животного в "китовой тюрьме"

Эксперты приступили к оценке состояния здоровья каждого животного в "китовой тюрьме" и составлению анкет для принятия индивидуальных решений о дальнейшей судьбе, сообщил РИА Новости директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды Алексей Титовский, передает Trend.

Ранее сообщалось, что для проведения исследований животных 18-19 марта группа из ученых, ветеринаров, сотрудников учреждений, имеющих опыт работы с морскими животными, вылетит на место для проведения диагностики состояния здоровья косаток и белух. Состоится забор крови, осмотр и наблюдение. В десятидневный срок будут даны заключения по каждой косатке. До конца месяца проведут аналогичную работу с белухами.

"Они уже работают, результатов пока нет, потому что там берутся заборы крови и иных биоматериалов. По каждой касатке будет составлена персональная анкета, в которой будет прописано ее физическое, психологическое состояние, состояние здоровья. И уже потом будет приниматься решение индивидуально по каждому млекопитающему о его дальнейшей судьбе. То же самое будет сделано в отношении белух, но чуть позже, так как их количество выше. Работа по ветеринарным мероприятиям очень активно ведется", - пояснил Титовский.

История с "китовой тюрьмой" стала известна после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Отмечалось, что по меньшей мере 11 из 13 косаток содержались недалеко от Находки в бухте Средняя. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.

Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, 11 косаток оказались детенышами, 90 белух не достигли половой зрелости, а 13 из них были младше года. Недавно белухи и одна косатка пропали из вольеров. Южно-Сахалинский городской суд 31 января принял к производству иск группы сахалинских общественных организаций к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору о выпуске косаток и белух.

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