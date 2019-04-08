В Великобритании выдают новые загранпаспорта без символики ЕС

Британский Home Office — департамент правительства Великобритании, ответственный за иммиграционный контроль, порядок и безопасность в стране, выдает гражданам новые паспорта взамен тех, у которых закончился срок действия – и в них уже нет символики Евросоюза, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Британка Сьюзан Хиндл Бэроун опубликовала в твиттере фото своего нового (выданного взамен старого, у которого истек срок действия) паспорта. "Забрала свой паспорт сегодня. Срок действия моего старого истекает через пару недель", — написала она. Фото свидетельствует о различиях обложек паспортов.

Ясность внес комментарий представителя Home Office изданию Independent: с 29 марта ведомство действительно начало выпуск новых обложек паспортов без упоминания Евросоюза. Тем не менее, некоторым гражданам продолжат выдавать паспорта со старыми обложками – пока не закончатся напечатанных ранее документы.

При этом в Home Office заверили, что оба вида обложки британского загранпаспорта – и со словами "European Union", и без них – будут одинаково действительны для путешествия за пределы страны.

Напомним, премьер-министр Тереза Мэй запросила у Брюсселя кратковременное продление пребывание в ЕС до конца июня 2019 года. Это означает, что пока что – и в ближайшие несколько месяцев тоже – Великобритания является членом ЕС.

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