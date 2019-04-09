Генсек ООН призвал демонстрантов в Судане избегать насилия

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш следит за демонстрациями в Судане и призывает всех участников проявлять максимальную сдержанность и избегать насилия, сообщило Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН в Twitter, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Протесты в Судане продолжаются с декабря 2018 года. МВД Судана ранее подтвердило гибель семи человек во время протестов в выходные. В минувшие субботу и воскресенье тысячи демонстрантов вышли на улицы Хартума и других городов, чтобы потребовать отставки президента Омара аль-Башира, который правит страной уже 30 лет. В частности, демонстранты пришли к зданию Генерального штаба армии, чтобы призвать военных "встать на сторону народа и добиться отставки президента".

"Генеральный секретарь внимательно следит за демонстрациями в Судане. Он призывает проявлять максимальную сдержанность и избегать насилия", - говорится в сообщении пресс-секретаря генсека ООН Стефана Дюжаррика, опубликованного УКГВ.

Отмечается, что Гутерреш подтверждает, что ООН готова поддержать любые усилия, согласованные жителями Судана для мирного разрешения кризиса.

Суданская армия в понедельник перекрыла для автомобилей и пешеходов главную улицу Хартума, ведущую к президентскому дворцу.

Беспорядки в Судане вспыхнули на фоне роста цен на хлеб и другие товары, что еще больше ухудшило и так бедственное положение суданцев. Первыми на улицы вышли жители городов Гедареф и Атбара в центральной части страны. В ряде городов был введен режим чрезвычайного положения. Глава комитета по надзору за расследованием событий в стране Амер Ахмад Ибрахим сообщал в конце января, что в ходе протестов в Судане погибли по меньшей мере 30 человек. Сообщалось о 200 пострадавших.

В конце февраля после двух месяцев массовых акций протеста президент Судана Омар аль-Башир распустил центральное правительство, отправил в отставку глав всех провинций и объявил в стране чрезвычайное положение сроком на год для принятия экстренных мер по выходу из экономического кризиса.

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