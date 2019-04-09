В армии Хафтара призвали к возобновлению работы аэропорта в Триполи

9 апреля 2019 17:34 (UTC+04:00)

Глава оперативного штаба ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Мухаммад аль-Манфур призвал авиакомпании возобновить прежний режим работы после авиаударов по единственному действующему в столице Ливии Триполи международному аэропорту Митига, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Как ранее сообщил оперативный штаб правительства национального (ПНС) согласия Файеза Сарраджа, военные самолеты Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара нанесли удар по единственному действующему аэропорту ливийской столицы Триполи Митига, вследствие чего в нем были отменены все рейсы. Однако позже аэропорт частично возобновил работу.

"Мы призываем всех операторов возобновить гражданские рейсы из аэропорта и в аэропорт", - говорится в заявлении аль-Манфура.

Как подчеркнул аль-Манфур, вооруженные группировки "продолжают использовать его (аэропорт - ред.) в военных целях", что угрожает безопасности гражданского авиасообщения. По его словам, группировки "заставляли механиков" отремонтировать истребитель, чтобы потом использовать его против ЛНА.

"У нас не было другого выхода, кроме как показать им, что мы можем их остановить и не позволим им использовать аэропорт в военных целях", - отметил он, добавив, что одна из задач ВВС ЛНА - сделать воздушное пространство над Ливией безопасным для гражданских рейсов.

Ранее официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед аль-Мисмари сообщил, что авиаудары ЛНА по аэропорту Триполи Митига не имели целью прекращение полетов гражданских судов. По его словам, это были точечные удары по двум военным самолетам.

Аэропорт Митига, расположенный в 11 километрах от Триполи в прошлом исполнял функции лишь военного аэродрома. Последние четыре года он является единственной воздушной гаванью ливийской столицы после того как на территории международного аэропорта Триполи находящегося в 34 километрах от ливийской столицы прошли ожесточенные бои между ливийскими вооруженными группировками.

Тогда часть здания аэровокзала сгорела, а разрывы снарядов нанесли значительный урон взлетной полосе. Оба здания в настоящий момент находятся под контролям ПНС.

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