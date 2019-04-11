Еврокомиссия следит за ситуацией вокруг Ассанжа

11 апреля 2019 15:09 (UTC+04:00)

Еврокомиссия следит за сообщениями о задержании в Лондоне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, считает это судебным делом, в которое чиновники не должны вмешиваться, заявил в четверг представитель ЕК Маргаритис Схинас, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Мы были проинформированы несколько минут назад. Согласно практике, мы не станем импровизировать относительно нашей позиции по событиям, о которых мы узнаем, как только заходим на пресс-конференцию", - заявил он журналистам в Брюсселе.

Он добавил, что ЕК "будет внимательно следить и сообщит, если будет позиция ЕС".
"Но наше понимание таково, что есть европейский судебный ордер, этот процесс будет в руках судей. Когда судьи говорят, исполнительным органам следует молчать", - сказал Схинас.

Эквадор решил отказать Ассанжу в предоставлении дипломатического убежища из-за неоднократных нарушений международных конвенций. Полиция Лондона сообщила в четверг, что Ассанж арестован по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом от 29 июня 2012 года за непоявление в суде.

Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж получил известность в связи с рядом публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке и об условиях содержания в лагере в Гуантанамо.

В 2010 году основатель портала WikiLeaks, когда им заинтересовались американские власти, приехал в Швецию, где намеревался получить защиту, однако вскоре был обвинен в совершении преступлений на сексуальной почве, причастность к которым отрицает.

Шведский суд объявил его в международный розыск, после чего Ассанж был задержан в Лондоне, но вскоре отпущен под залог. С 2012 года основатель WikiLeaks скрываелся в посольстве Эквадора в британской столице. По мнению его защиты, все обвинения против их клиента носят заказной и политизированный характер.

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