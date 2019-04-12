Трамп планирует посетить турнир по сумо во время визита в Японию

12 апреля 2019 11:40 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп намерен посетить турнир по сумо во время визита в конце мая в Японию. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По его данным, Японская ассоциация сумо сейчас ведет соответствующие приготовления.

Визит Трампа в Японию, который начнется 26 мая, совпадает со временем проведения в Токио весеннего турнира по сумо на кубок императора. На 26 мая приходится заключительный и зачастую наиболее интересный день первенства, исход которого часто решается в воскресной схватке ёкодзун - обладателей наивысшего ранга в сумо. Сейчас в Японии двое ёкодзун - абсолютный рекордсмен Белый Феникс Хакухо и Какурю. Оба атлета являются уроженцами Монголии.

Трамп также станет первым иностранным лидером, встретившимся с новым императором Нарухито, который взойдет на престол 1 мая после отречения своего отца Акихито. Последний визит Трампа в Японию состоялся в ноябре 2017 года.

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