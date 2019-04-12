Комиссар ООН Мишель Бачелет прокомментировала ситуацию в Судане

Власти Судана обязаны обеспечивать защиту прав человека во время протестных акций и расследовать случаи излишнего применения силы за время демонстраций, говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, распространенном в пятницу, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Это критический и изменчивый момент для Судана, и есть глубокая неуверенность и беспокойство по поводу будущего. Мы внимательно следим за развитием ситуации и призываем власти воздержаться от применения силы против мирных демонстрантов, обеспечить деятельность сил безопасности и юридических властей в полном соответствии с верховенством права и международными обязательствами Судана в области прав человека", - заявила Бачелет.

Верховный комиссар ООН подчеркнула необходимость тщательного и независимого расследования всех случаев чрезмерного использования силы против демонстрантов, начиная с декабря 2018 года. Она также призвала власти страны освободить всех заключенных, которые были помещены под стражу за то, что реализовывали свое право на свободу слова и собрания.

По словам главы УВКПЧ ООН, решение кризиса в Судане должно приниматься с учетом соблюдения прав человека и с участием представителей гражданского общества.

Министр обороны Судана Авад ибн Ауф в четверг заявил, что президент страны взят под стражу, а также сообщил о создании военного совета, который будет управлять страной в течение двух лет. Он объявил, что в стране прекращается действие конституции 2005 года и вводится режим ЧП на три месяца. Воздушное пространство республики при этом было закрыто на сутки.

В Судане около четырех месяцев продолжались народные протесты, которые начинались с требований о снижении цен на хлеб, но постепенно вылились в лозунги о смене политического режима аль-Башира, непрерывно находившегося у власти 30 лет.

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