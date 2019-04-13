Парламент Йемена провел первую за четыре года сессию

13 апреля 2019 14:08 (UTC+04:00)

Палата депутатов (парламент) Йемена провела в субботу первую сессию за последние четыре года - с тех пор, как началась наиболее активная фаза противостояния между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов (сторонников движения "Ансар Аллах"), сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Сегодня йеменцы возобновляют работу одного из важнейших органов государства. Я призываю всех парламентариев, кто отсутствовал на сегодняшней встрече, присоединиться к парламенту", - заявил присутствовавший на сессии президент страны Абд Раббо Мансур Хади. Помимо этого, он призвал международное сообщество оказать влияние на хуситов, которые, по его словам, срывают процесс мирного урегулирования политического кризиса в Йемене.

В сессии йеменского парламента, в состав которого входит 301 член, принял участие только 141 депутат. Избранный в ходе заседания новый спикер законодательного органа Султан аль-Буркани в своем выступлении подчеркнул, что "сессия парламента в Сайуне проходит в полном соответствии положениям конституции [Йемена]".

С августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в страну в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

В декабре прошлого года в Швеции прошли консультации по урегулированию конфликта в Йемене. Их итогом стало подписание правительством и мятежниками соглашения в Стокгольме об обмене пленными и договоренности по портовому городу Ходейде. Стороны условились прекратить боевые действия и начать постепенный вывод вооруженных формирований из этого района. После вступления в силу 18 декабря в Ходейде перемирия участники конфликта неоднократно обвиняли друг друга в его нарушении: фактического отвода сил и демилитаризации оговоренных зон в результате так и не произошло.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Лидер повстанцев Южного Судана рассказал о ситуации в стране
В мире 10:29
Одно из протестных движений в Судане выступило против решений военных
В мире 12 апреля 17:17
В ООН призвали власти Судана сотрудничать с МУС по аресту аль-Башира
В мире 12 апреля 14:33
В Судане военные заявили о намерении судить экс-президента аль-Башира
В мире 12 апреля 14:29
Армия Судана может досрочно вернуть власть гражданскому правительству
В мире 12 апреля 14:00
Самолет нанес удар по военной базе армии Хафтара
В мире 12 апреля 13:00
Лента новостей
Итальянская компания может наладить в Узбекистане производство уникального медпрепарата
Бизнес 14:31
Bloomberg представил глобальный "индекс завтрака"
В мире 14:28
"Узбекнефтегаз" разместит дебютные евробонды при содействии Газпромбанка
Финансы 14:19
Мегаполисы Китая приняли участие в написании "Тотального диктанта"
В мире 14:19
Меркель: доля возобновляемых источников в энергоснабжении ФРГ в 2025 году превысит 40%
В мире 14:14
В Азербайджане значительно выросло число работающих на основе трудовых договоров
Общество 14:10
Япония выразила протест США из-за убийства женщины на Окинаве
В мире 14:04
В Баку продолжаются работы по улучшению транспортной ситуации (ФОТО)
Общество 13:54
Cпасенных у берегов Мальты мигрантов распределят по четырем странам ЕС
В мире 13:51