Парламент Йемена провел первую за четыре года сессию

Палата депутатов (парламент) Йемена провела в субботу первую сессию за последние четыре года - с тех пор, как началась наиболее активная фаза противостояния между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов (сторонников движения "Ансар Аллах"), сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Сегодня йеменцы возобновляют работу одного из важнейших органов государства. Я призываю всех парламентариев, кто отсутствовал на сегодняшней встрече, присоединиться к парламенту", - заявил присутствовавший на сессии президент страны Абд Раббо Мансур Хади. Помимо этого, он призвал международное сообщество оказать влияние на хуситов, которые, по его словам, срывают процесс мирного урегулирования политического кризиса в Йемене.

В сессии йеменского парламента, в состав которого входит 301 член, принял участие только 141 депутат. Избранный в ходе заседания новый спикер законодательного органа Султан аль-Буркани в своем выступлении подчеркнул, что "сессия парламента в Сайуне проходит в полном соответствии положениям конституции [Йемена]".

С августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в страну в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

В декабре прошлого года в Швеции прошли консультации по урегулированию конфликта в Йемене. Их итогом стало подписание правительством и мятежниками соглашения в Стокгольме об обмене пленными и договоренности по портовому городу Ходейде. Стороны условились прекратить боевые действия и начать постепенный вывод вооруженных формирований из этого района. После вступления в силу 18 декабря в Ходейде перемирия участники конфликта неоднократно обвиняли друг друга в его нарушении: фактического отвода сил и демилитаризации оговоренных зон в результате так и не произошло.

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