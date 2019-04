Внук Кларка Гейбла умер от передозировки наркотиков

Причиной скоропостижной смерти внука знаменитого голливудского актера Кларка Гейбла стала передозировка наркотиков. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в субботу телеканал Fox News со ссылкой на информацию, полученную от отделения судмедэкспертизы округа Даллас (штат Техас).

Здесь проводилось вскрытие тела 30-летнего Кларка Джеймса Гейбла-третьего и подготовлен отчет о полученных результатах. В организме мужчины были обнаружены следы смеси запрещенного опиоидного препарата фентанил, наркотика оксикодон и лекарственного препарата алпразолам. Последний применяется для лечения неврозов и панических расстройств.

Бывший менеджер Гейбла-третьего Дэвид Рубини считает присутствие наркотических веществ в организме молодого человека случайностью. "Я знал Кларка давно, и он никогда не принимал наркотики в моем присутствии. Это был несчастный случай", - заявил телеканалу Рубини. "Кларк не был наркоманом. Я знаю, что опиоиды уничтожают жизни невинных людей. В стране наблюдается настоящая эпидемия, которой надо уделить пристальное внимание немедленно", - добавил он.

Президент США Дональд Трамп в декабре 2018 года приводил данные, согласно которым в 2017 году в США от передозировки фентанила умерли более 77 тыс. человек. Это вещество является сильным опиоидным синтетическим анальгетиком и применяется в медицине в качестве обезболивающего. Препарат вызывает сильную зависимость, которая зачастую приводит к передозировке, а потом и к летальному исходу.

Обстоятельства смерти

Внук голливудского актера умер 22 февраля в больнице. Тело Кларка Гейбла-третьего, не подававшего признаков жизни, было обнаружено его невестой в доме в штате Техас. Она утверждала, что ее жених уснул и загадочным образом не смог проснуться.

Актер, манекенщик и телеведущий Кларк Гейбл-третий был наиболее известен по сезонам 13 и 14 телесериала "Обманщики" (Cheaters, с 2000). Он говорил, что начал делать первые шаги в шоу-бизнесе в пять лет, позднее снял свой первый фильм в Италии, поступив в Киноакадемию Нью-Йорка.

Его знаменитый дед (1901-1960) за свою творческую карьеру снялся в 70 фильмах и в России был известен ролью в картине "Унесенные ветром" (Gone with the Wind, 1939), за которую номинировался на премию "Оскар" в 1939 году. Однако единственный "Оскар" Кларку Гейблу принесла картина "Это случилось однажды ночью" (It Happened One Night, 1934).

