Назван простой способ улучшить работу сердца

Регулярные занятия йогой помогают снизить артериальное давление и улучшить работу сердечно-сосудистой системы, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Как показывают исследования, йога подходит и для тех, кто хочет уменьшить уровень холестерина и индекс массы тела, а также справиться со стрессом.

По словам доцента Университета Эмори в США доктора Пуджа Мехта, переживания и депрессии связаны с повышенным риском заболеваний сердца и сосудов.

"При хроническом стрессе симпатическая нервная система перегружена, что может привести к воспалению и повышению артериального давления", — отмечает ученый.

Йога, в свою очередь, помогает минимизировать негативные последствия психологических перегрузок с помощью глубокого дыхания и расслабления, объясняет специалист. Кроме того, индийские практики способствуют повышению самосознания и внимания к сигналам собственного организма.

Согласно научным экспериментам, йога помогает оздоровить сердечно-сосудистую систему пациентам, страдающим соответствующими заболеваниями. Так, после 12 недель занятий у людей с пароксизмальной формой фибрилляцией предсердий снизилась частота сердечных сокращений и кровяного давления, а также улучшилось психоэмоциональное состояние.

Ученые отмечают, что существует много различных видов йоги и пациентам важно подобрать наиболее подходящие, проконсультировавшись со специалистами. Пожилым людям и новичкам важно начинать с самых простых и щадящих упражнений.

Больным с сердечными заболеваниями или высоким кровяным давлением необходимо избегать поз, когда голова находится ниже уровня сердца, подчеркивает Мехта.

"Любое упражнение лучше, чем его отсутствие, поэтому физическая активность, которой кто-либо будет заниматься и наслаждаться ей, будет приносить самую большую пользу", — резюмирует доцент Гарвардской медицинской школы доктор Глория Йех.

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