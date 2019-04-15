Назван простой способ улучшить работу сердца

15 апреля 2019 17:42 (UTC+04:00)

Регулярные занятия йогой помогают снизить артериальное давление и улучшить работу сердечно-сосудистой системы, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Как показывают исследования, йога подходит и для тех, кто хочет уменьшить уровень холестерина и индекс массы тела, а также справиться со стрессом.

По словам доцента Университета Эмори в США доктора Пуджа Мехта, переживания и депрессии связаны с повышенным риском заболеваний сердца и сосудов.

"При хроническом стрессе симпатическая нервная система перегружена, что может привести к воспалению и повышению артериального давления", — отмечает ученый.

Йога, в свою очередь, помогает минимизировать негативные последствия психологических перегрузок с помощью глубокого дыхания и расслабления, объясняет специалист. Кроме того, индийские практики способствуют повышению самосознания и внимания к сигналам собственного организма.

Согласно научным экспериментам, йога помогает оздоровить сердечно-сосудистую систему пациентам, страдающим соответствующими заболеваниями. Так, после 12 недель занятий у людей с пароксизмальной формой фибрилляцией предсердий снизилась частота сердечных сокращений и кровяного давления, а также улучшилось психоэмоциональное состояние.

Ученые отмечают, что существует много различных видов йоги и пациентам важно подобрать наиболее подходящие, проконсультировавшись со специалистами. Пожилым людям и новичкам важно начинать с самых простых и щадящих упражнений.

Больным с сердечными заболеваниями или высоким кровяным давлением необходимо избегать поз, когда голова находится ниже уровня сердца, подчеркивает Мехта.

"Любое упражнение лучше, чем его отсутствие, поэтому физическая активность, которой кто-либо будет заниматься и наслаждаться ей, будет приносить самую большую пользу", — резюмирует доцент Гарвардской медицинской школы доктор Глория Йех.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Ученые раскрыли причины появления современного "клипового сознания"
В мире 16:49
Израильские ученые первыми в мире напечатали живое сердце на 3D-принтере
В мире 16:29
Около 4 млн детей ежегодно заболевают астмой из-за загрязнения воздуха
В мире 15:59
Ученые опровергли миф о женских профессиях в Древнем Египте
В мире 13:48
В Египте нашли уникальное захоронение возрастом 1,5 тысячи лет
В мире 11:45
Очередной успех ученых в борьбе с раком
Россия 06:27
Лента новостей
Учреждена пенсия Президента Азербайджана для лиц, ухаживающих за инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья
Политика 18:02
В Азербайджане среди школьников пройдет Олимпиада LEGO Robotics
ИКТ 18:00
В Азербайджане прекращена деятельность компании по производству соков
Бизнес 17:58
В США четырехлетний мальчик убил шестилетнюю сестру
В мире 17:57
В Азербайджане продолжается приватизация госимущества (ФОТО)
Бизнес 17:51
Меркель напомнила Нетаньяху об урегулировании в духе "двух государств"
В мире 17:49
Goldman Sachs повышает акции казахстанского KAZ Minerals до рейтинга “покупать”
Финансы 17:48
Президент Ильхам Алиев повысил пенсию участникам Великой Отечественной войны
Политика 17:46
В Баку прошел Мультидисциплинарный научный форум (ФОТО)
Социум 17:37