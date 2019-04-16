Глава Минфина Турции посетил Вашингтон

Министр финансов и казначейства Турции Берат Албайрак посетил Вашингтон, где провел встречу со своим американским коллегой Стивеном Мнучиным. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Это важная неделя для сотрудничества между двумя нашими странами", - приводит агентство высказывания Албайрака. По его словам, он и Мнучин в ходе совместных дискуссий обсудили "множество различных тем". Как отметил турецкий министр, в американской столице он также провел несколько встреч с инвесторами и представителями ряда международных финансовых институтов, включая Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк (ВБ).

При этом, как отмечает Reuters со ссылкой на источник, Албайрак в ходе визита в Вашингтон также встретился со старшим советником и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Источник не уточнил, какие темы обсуждались в ходе их переговоров.

По данным агентства, это был первый официальный визит Албайрака в Вашингтон с момента его вступления в должность главы Минфина Турции в июле 2018 года.

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