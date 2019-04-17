Израильские ученые создают инновационное оборонное решение

17 апреля 2019 16:36 (UTC+04:00)

Компания Israel Aerospace Industries Ltd. запустила OPAL, инновационное решение, которое координирует действие всех платформ на поле боя, включая и непосредственно управляемые человеком, и беспилотные, передает Trend со ссылкой на mignews.com

OPAL основан на применении облачной децентрализованной связи для разных участников, независимо от того, находятся они на суше, в море или в воздухе, чтобы обеспечить обмен информацией в режиме реального времени. Такой обмен информацией позволяет получать исчерпывающую оперативную картину с поля битвы.

В компании отметили, что для налаживания такой связи не требуются стационарные базовые станции. Кроме того, OPAL совместима с любой платформой, включая современные истребители, танки, корабли или наземные войска.

Решение OPAL компании Israel Aerospace предоставляет беспрецедентный набор проверенных возможностей и эксплуатационную гибкость, что позволяет оптимально использовать имеющиеся ресурсы для максимальной эффективности при поиске решения широкого круга задач.

Новый подход повысит боеспособность за счет обмена данными, определения опасных зон, а также сокращения ресурсов, необходимых для проведения операции.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Израильский лунный зонд разбился из-за "программной ошибки"
В мире 14:03
Гендиректор SpaceIL рассказал о причинах крушения аппарата "Берешит"
В мире 11:58
В Израиле заработает новая ветка железной дороги
В мире 10:09
В Израиле школьники нашли византийскую золотую монету возрастом 1600 лет
В мире 16 апреля 16:58
В Иерусалиме произошло возгорание в комплексе мечети Аль-Акса
В мире 16 апреля 15:57
Польша не будет вводить запрет на использование оборудования Huawei для сетей 5G
В мире 16 апреля 15:43
Лента новостей
Путешествие в Анкару – могила Мамед Эмина Расулзаде, мавзолей Ататюрка, достопримечательности (ФОТО)
Путешествия 17:59
Kapital Bank увеличил объемы общего капитала на 67%
Финансы 17:57
Представлена программа Х Международного фестиваля Мстислава Ростроповича в Баку
Культура 17:55
Бакинцы встретятся с настоящими динозаврами
Культура 17:54
Определено место проведения следующего заседания рабочей группы по вопросам Каспия
Политика 17:47
ЦИК Турции официально объявил итоги муниципальных выборов в Стамбуле
Турция 17:40
Спрос на облигации минфина Азербайджана втрое превысил предложение
Финансы 17:37
Aston Martin представила новый автомобиль Бонда
В мире 17:35
Германия выделит грантовую помощь для строительства больниц в Кыргызстане
Центральная Азия 17:34