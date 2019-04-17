Израильские ученые создают инновационное оборонное решение

Компания Israel Aerospace Industries Ltd. запустила OPAL, инновационное решение, которое координирует действие всех платформ на поле боя, включая и непосредственно управляемые человеком, и беспилотные, передает Trend со ссылкой на mignews.com



OPAL основан на применении облачной децентрализованной связи для разных участников, независимо от того, находятся они на суше, в море или в воздухе, чтобы обеспечить обмен информацией в режиме реального времени. Такой обмен информацией позволяет получать исчерпывающую оперативную картину с поля битвы.



В компании отметили, что для налаживания такой связи не требуются стационарные базовые станции. Кроме того, OPAL совместима с любой платформой, включая современные истребители, танки, корабли или наземные войска.



Решение OPAL компании Israel Aerospace предоставляет беспрецедентный набор проверенных возможностей и эксплуатационную гибкость, что позволяет оптимально использовать имеющиеся ресурсы для максимальной эффективности при поиске решения широкого круга задач.

Новый подход повысит боеспособность за счет обмена данными, определения опасных зон, а также сокращения ресурсов, необходимых для проведения операции.

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