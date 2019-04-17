НАСА установит новый рекорд по жизни в космосе для женщин

Астронавт Кристина Кох пробудет на борту МКС до февраля 2020 года и установит новый рекорд по продолжительности жизни на борту станции для женщин, уступая лишь Скотту Келли в общем зачете. Об этом сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Астронавты невероятно хорошо справляются и приспособляются к долговременной жизни в космосе. Увеличение продолжительности миссии Кристины поможет нам подготовиться к последующим экспедициям на Луну и Марс", — заявила Дженнифер Фогарти, научный руководитель Программы изучения человека в НАСА.

Сегодня представители американского космического агентства огласили новые долговременные планы по работе астронавтов на борту МКС в последующие два года. В соответствии с ними, нас ожидает уникальное событие – астронавт Кристина Кох установит новый рекорд по продолжительности полета в космос для женщин в первый же свой полет на станцию.

Она отправилась на орбиту Земли на борту космического корабля "Союз МС-12" в середине марта этого года и должна была вернуться в декабре на борту корабля "Союз МС-13" вместе с другими членами 59 экспедиции. В соответствии с новыми планами НАСА, она задержится на борту станции еще на два месяца и вернется на Землю в феврале 2020 года вместе с членами 61 экспедиции.

Авария на "Союзе МС-10" в октябре прошлого года, а также проблемы, связанные с появлением отверстия в корпусе сервисного модуля "Союза МС-09", заставили НАСА значительно поменять дальнейшие планы и существенно расширить миссии Кох и еще одного астронавта, Эндрю Моргана.

Он отправится на МКС в июле этого года в компании с европейским астронавтом Лукой Пармитано и космонавтом Александром Скворцовым в рамках 60 экспедиции. Россиянин и итальянец вернутся на Землю вместе с Кох, а Морган задержится на борту станции до конца марта 2020 года.

В результате подобных перестановок Кох побьет рекорд Пегги Уитсон, первой женщины-командира МКС, установленный в 2017 году. Она пробыла на борту станции 288 дней. Чуть дольше в космосе прожил Скотт Келли, недавно ставший героем полудюжины научных статей, посвященных влиянию невесомости и жизни в космосе на организм человека.

В общей сложности, американская астронавтка займет седьмую позицию в общем рейтинге длительности полетов, уступая Келли и семи космонавтам – Валерию Полякову, Сергею Авдееву, Владимиру Титову, Мусе Манарову, Михаилу Корниенко, Юрию Романенко и Сергею Крикалеву.

"Я чувствую себя просто великолепно. Я знала, что у меня может появиться подобная возможность, и я очень рада тому, что моя мечта воплотилась в реальность. Космос всегда занимал большое место в моей жизни и я благодарна, что у меня появился шанс внести максимальный вклад в его изучение", — заявила Кох.

Как надеются ученые, наблюдения за жизнью Кох и Моргана помогут им собрать новые данные, необходимые для защиты здоровья будущих лунных и марсианских колонистов от действия невесомости, космических лучей и других угроз, не существующих на поверхности Земли.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.