В Китае мужчине удалили опухоль весом 15 килограммов

Врачи из Шанхая провели успешную операцию по удалению у мужчины опухоли, которая весила 15 килограммов. Об этом сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Мужчина более 30 лет прожил с новообразованием на спине. К началу хирургического вмешательства опухоль достигала почти 84 сантиметра в длину и 65 с половиной в ширину.

В общей сложности медики провели за операционным столом 33 часа.

Удаление новообразования затруднялось тем, что оно частично поразило легкие, позвоночник и несколько основных артерий.

В ходе операции мужчина потерял много крови, однако врачам удалось стабилизировать его состояние.

Пациент провел в отделении интенсивной терапии четыре дня. На шестой день после операции он уже мог передвигаться без посторонней помощи.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.