В Китае мужчине удалили опухоль весом 15 килограммов

Врачи из Шанхая провели успешную операцию по удалению у мужчины опухоли, которая весила 15 килограммов. Об этом сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости
Мужчина более 30 лет прожил с новообразованием на спине. К началу хирургического вмешательства опухоль достигала почти 84 сантиметра в длину и 65 с половиной в ширину.
В общей сложности медики провели за операционным столом 33 часа.
Удаление новообразования затруднялось тем, что оно частично поразило легкие, позвоночник и несколько основных артерий.
В ходе операции мужчина потерял много крови, однако врачам удалось стабилизировать его состояние.
Пациент провел в отделении интенсивной терапии четыре дня. На шестой день после операции он уже мог передвигаться без посторонней помощи.
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.