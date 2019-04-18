В Китае мужчине удалили опухоль весом 15 килограммов

18 апреля 2019 16:49 (UTC+04:00)

Врачи из Шанхая провели успешную операцию по удалению у мужчины опухоли, которая весила 15 килограммов. Об этом сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Мужчина более 30 лет прожил с новообразованием на спине. К началу хирургического вмешательства опухоль достигала почти 84 сантиметра в длину и 65 с половиной в ширину.

В общей сложности медики провели за операционным столом 33 часа.

Удаление новообразования затруднялось тем, что оно частично поразило легкие, позвоночник и несколько основных артерий.

В ходе операции мужчина потерял много крови, однако врачам удалось стабилизировать его состояние.

Пациент провел в отделении интенсивной терапии четыре дня. На шестой день после операции он уже мог передвигаться без посторонней помощи.

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