На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS

В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

По информации издания, семья миллиардера, в которой было четверо детей, поехала на Шри-Ланку отмечать Пасху. Имена погибших детей предпринимателя не разглашаются.

Накануне во время празднований католической Пасхи на Шри-Ланке прогремело восемь взрывов: первые шесть — в трех храмах и отелях в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа, седьмой — в Дехивале на западе острова, восьмой — в жилом комплексе в пригороде столицы страны.

По последним данным, жертвами атак стали 290 человек.

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